Агроновости

14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 81

ЕАЭС позволяет Кыргызстану вести активную торговлю с Индией, Ираном и Вьетнамом

В рамках Евразийского экономического союза Кыргызстан развивает активную торговлю с Индией, Ираном и Вьетнамом. Об этом заявил экс-премьер-министр КР Темир Сариев, сообщило 15 февраля агентство КирТаг.

«У Кыргызстана со вступлением в ЕАЭС открылись возможности установления более либеральных режимов внешней торговли с новыми странами, такими как Вьетнам, Индия и Иран. Конечно, экономические трудности в России и Казахстане значительно «смазали» очевидность позитивного эффекта интеграции. Мы ощутим положительные результаты в средне- и долгосрочной перспективе», – сказал Т.Сариев.

Также по словам экс-премьера, в предыдущие годы Кыргызстан использовал модель реэкспортного хаба, что в условиях ЕАЭС потеряло актуальность. «Во многом это было возможно благодаря демпинговой таможенной политике. На данный момент наиболее верным путем является акцент на создание высокой добавленной стоимости на территории страны, а это должно быть связано с высоким качеством, уникальностью и ценовой конгруэнтностью производимых товаров и услуг», – добавил он.

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