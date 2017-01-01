Агроновости

15:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 71

Минсельхоз Кыргызстана в 2017 году планирует закупить 260 единиц техники

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана в т.г. планирует приобрести 260 ед. техники. Об этом заявил министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности КР Нурбек Мурашев, сообщило 15 февраля агентство КирТаг.

«Начиная с 2011 г., сельхозпроизводители приобрели в лизинг 1,8 тыс. ед. техники. В 2016 г. наблюдается рост урожайности на бахчевые и плодовые культуры, сахарную свеклу, рис. Также валовой сбор сахарной свеклы обеспечился примерно на 704 га и по сравнению с 2015 г. увеличился на 521 тыс. тонн», – сказал Н. Мурашев.

Также министр подчеркнул, что в Кыргызстане на сегодняшний день создано 32 машинно-транспортных станции и через 4 года планируется увеличить их количество до 82.

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