Объем мирового экспорта соевых бобов в 2016/17 МГ возрастет почти на 5 млн. тонн
По итогам 2016/17 МГ объем мирового экспорта соевых бобов составит 140,54 млн. тонн, что почти на 5 млн. тонн превысит показатель предыдущего сезона (135,75 млн. тонн). Такой прогноз в своем обновленном отчете озвучили аналитики Oil World.
Наибольшие объемы масличной, по оценке экспертов, будут поставлены на мировой рынок из США – 57,8 млн. тонн против 52,74 млн. тонн в 2015/16 МГ. Совокупные отгрузки соевых бобов из Южной Америки будут ниже уровня прошлого сезона – 73,87 (74,84) млн. тонн.
Указанное сокращение будет обусловлено спадом производства и как следствие экспорта масличной из Аргентины, которая реализует по итогам сезона не более 9,15 (10,3) млн. тонн, однако рекордные урожаи масличной в Бразилии, а также Парагвае и Уругвае в определенной степени смогут компенсировать указанное снижение. Так, Бразилия, как ожидается, поставит на мировой рынок 56,31 (56,6) млн. тонн сои, Парагвай и Уругвай – 5,3 (5,35) и 3,1 (2,51) млн. тонн соответственно.
Кроме того, ожидается увеличение отгрузок сои из Канады и Украины – до 4,35 (4,2) и 2,65 (2,37) млн. тонн соответственно.
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