Агроновости

16:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 68

В 2016/17 МГ Причерноморский регион останется ключевым поставщиком зерна в Египет

Причерноморский регион в силу своей конкурентоспособности и географической близости останется ключевым поставщиком зерна на египетский рынок в 2016/17 МГ. В частности, Россия, Украина и Румыния продолжат наращивать темпы отгрузок зерновых в данном направлении в течение всего сезона. Такое мнение в интервью ИА «АПК-Информ» высказал региональный директор по Ближнему Востоку компании Groupe Soufflet Исмаил Фахми.

«Что касается других поставщиков, а именно - Парагвая, Венгрии и Болгарии, которые заявили о своем участии в одном из последних тендеров, проводимых госоператором Египта GASC, то это, скорее, можно рассматривать как единичный случай», - уточнил эксперт.

Также И.Фахми считает, что имеющаяся конкуренция между поставщиками зерновых культур в Египет преимущественно касается соотношения цена/качество и в основном наблюдается в рамках тендеров GASC.

«При этом частные импортеры преимущественно борются за поставщиков, которые могут себе позволить работать по аккредитиву», - добавил он.

Более детально о развитии египетского рынка зерновых вы можете узнать из интервью И.Фахми, опубликованного в ежемесячном издании «АПК-Информ:Итоги», а также на нашем сайте.

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