Египет: участники и предложения тендера на закупку растительных масел
По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на закупку растительных масел египетский госоператор GASC получил следующие предложения продукции:
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Объем мирового экспорта соевых бобов в 2016/17 МГ возрастет почти на 5 млн. тонн
16:14
-
Аргентина: экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло стабилизировались
15:20
-
Экспортный потенциал украинской сои в 2016/17 МГ может превысить 2,6 млн. тонн - ИА «АПК-Информ»
13:56
-
Объемы экспорта украинской сои и продуктов ее переработки растут рекордными темпами
11:10
-
На российском экспортном рынке подсолнечного масла фиксируются очередные рекорды – ИА «АПК-Информ»
Вчера, 16:36
-
В январе Малайзия незначительно увеличила экспорт пальмового масла
Вчера, 15:18
-
В январе ключевые экспортеры соевого масла сократили отгрузки
Вчера, 12:30
-
В январе ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки соевых бобов
13 февраля, 15:54