14:39 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на закупку растительных масел египетский госоператор GASC получил следующие предложения продукции:

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