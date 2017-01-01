За прошедшую неделю порты Краснодарского края увеличили отгрузки зерна на экспорт
В период с 7 по 13 февраля из морских портов Краснодарского края РФ (Новороссийск, Ейск, Темрюк, Туапсе, Кавказ и Тамань) было отгружено на экспорт 16 судов с зерном и продуктами его переработки общим объемом более 331 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы – свыше 308 тыс. тонн. Неделей ранее объем отгрузок зерна составлял 280 тыс. тонн. Об этом 15 февраля сообщило территориальное управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
«Продукция была направлена в 9 стран мира: Турцию, Египет, Бурунди, Руанду, Танзанию, Индию, Ливан и Италию», - уточняется в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что в настоящее время в морпортах края продолжается погрузка на суда партий пшеницы, кукурузы и ячменя общим объемом более 237 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Саудовскую Аравию, Вьетнам и Судан.
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