Агроновости

Вчера, 17:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

В Украине фиксируется рост цен на фуражный ячмень

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Украине наблюдается тенденция роста цен на фуражный ячмень, обусловленная ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой с высокими качественными показателями.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи