Агроновости

15:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

Аргентина: экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло стабилизировались

По данным ISOA, на текущей неделе экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в Аргентине остаются стабильными и сохраняются на уровнях 370 и 735 USD/т FOB соответственно, при этом внутренние цены (в аргентинских песо) на данную продукцию с начала недели несколько снизились и продолжают снижаться.

Кроме того, отмечается, что по итогам прошлой недели семена подсолнечника в Аргентине подорожали на $5 за тонну (до $370 за тонну), а подсолнечное масло, напротив, подешевело - в среднем на $10 за тонну. Также участники рынка отмечают активизацию экспортной деятельности в связи с массовым поступлением на рынок масличной нового урожая.

По состоянию на 14 февраля в Аргентине было убрано 40% урожая подсолнечника, общее производство масличной в этом году ожидается на уровне 1,8 млн. тонн. При этом, как и годом ранее, в 2017 г. стоит ожидать достаточно высоких объемов экспорта семян аргентинского подсолнечника - по разным оценкам, страна может поставить на внешние рынки от 300 до 450 тыс. тонн масличной.

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