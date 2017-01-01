Аргентина: экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло стабилизировались
По данным ISOA, на текущей неделе экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в Аргентине остаются стабильными и сохраняются на уровнях 370 и 735 USD/т FOB соответственно, при этом внутренние цены (в аргентинских песо) на данную продукцию с начала недели несколько снизились и продолжают снижаться.
Кроме того, отмечается, что по итогам прошлой недели семена подсолнечника в Аргентине подорожали на $5 за тонну (до $370 за тонну), а подсолнечное масло, напротив, подешевело - в среднем на $10 за тонну. Также участники рынка отмечают активизацию экспортной деятельности в связи с массовым поступлением на рынок масличной нового урожая.
По состоянию на 14 февраля в Аргентине было убрано 40% урожая подсолнечника, общее производство масличной в этом году ожидается на уровне 1,8 млн. тонн. При этом, как и годом ранее, в 2017 г. стоит ожидать достаточно высоких объемов экспорта семян аргентинского подсолнечника - по разным оценкам, страна может поставить на внешние рынки от 300 до 450 тыс. тонн масличной.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Турецкие переработчики столкнулись с острой нехваткой семян подсолнечника
25 января, 12:02
-
В октябре Индонезия сократила экспорт пальмового масла
4 января, 12:50
-
В портах Украины дешевеет соевый шрот
14 декабря 2016, 16:34
-
В Украине дорожают соевые бобы
25 ноября 2016, 16:24
-
Цены на украинский рапс снизились
25 ноября 2016, 09:21
-
Украина: экспортные цены на подсолнечный шрот снизились
24 ноября 2016, 17:36