Качество казахстанской пшеницы значительно ухудшилось – замминистра
В Казахстане за последние 5 лет отмечается значительное снижение качества пшеницы. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, сообщил 15 февраля портал Хабар24.
По его словам, ухудшение качества зерновой обусловлено рядом факторов: природно-климатические условия (повышенная влажность), истощение почвы и рост количества болезней растений.
Напомним, за последние 5 лет площади сева пшеницы в Казахстане сокращены более чем на 2 млн. га. Освобожденные площади будут отведены под выращивание масличных и бобовых культур.
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