Агроновости

15:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

Иордания отменила очередной тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Иордания отменила тендер на закупку 25 тыс. тонн мукомольной пшеницы, который должен был состояться 14 февраля.

Причины отмены тендера на данный момент не уточняются.

Следующий тендер на импорт продукции, как сообщалось ранее, должен состояться 21 февраля. Планируемый объем закупки – 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы.

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