Агроновости

17:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 29

Тайвань объявил тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Тайвань объявил тендер на закупку 102,85 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США.

Напомним, что в рамках предыдущего тендера страна закупила 93,6 тыс. тонн пшеницы также американского происхождения по цене 204,9-290,3 за тонну C&F.

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