В январе ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки соевого шрота
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. поставки на мировой рынок соевого шрота из ключевых стран-экспортеров были выше уровня аналогичного месяца годом ранее, составив 5,47 (5,33) млн. тонн.
Увеличение экспорта было обусловлено, главным образом, ростом данного показателя для Бразилии – до 1,39 млн. тонн против 1,18 млн. тонн. Также увеличились объемы поставок продукта из США и Индии – до 1,05 (1) млн. тонн и 0,17 (0,03) млн. тонн соответственно. Аргентина в январе отгрузила на внешние рынки 2,75 (3) млн. тонн соевого шрота, Парагвай – 0,12 (0,13) млн. тонн.
Основными покупателями соевого шрота в январе были страны Азии. В частности, Вьетнам импортировал 0,53 (0,35) млн. тонн, Иран и Япония – 0,21 (0,03) млн. тонн и 0,11 (0,02) млн. тонн соответственно.
В свою очередь, отгрузки продукции в страны Африки и ЕС в отчетном месяце сократились до 0,33 (0,38) млн. тонн и 1,73 (2,12) млн. тонн соответственно.
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