Казахстан: в ВКО снижаются цены на семена подсолнечника

13:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области РК отмечается снижение цен на семена подсолнечника, обусловленное аналогичной тенденцией в сегменте подсолнечного масла.

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