В 2016/17 МГ Индия может собрать рекордный урожай пшеницы
В 2016/17 МГ урожай пшеницы в Индии может достичь рекордных 96,8 млн. тонн, что на 0,95 млн. тонн превзойдет предыдущий максимальный показатель 2013/14 МГ, сообщает Business Standart.
Достижению такого результата будут способствовать наиболее значительное за всю историю наблюдений расширение посевных площадей под зерновой, а также благоприятные погодные условия, в частности, своевременные и муссонные дожди в юго-западных регионах страны. Кроме того, процесс демонетизации, происходивший в стране в ноябре прошлого года, существенно не отразился на перспективах урожая, поскольку сев ключевых сельхозкультур в Индии к тому времени уже был завершен.
Указанные обстоятельства также дают возможность ожидать рекордного суммарного валового сбора всех зерновых – на уровне 271,98 млн. тонн против 251,57 млн. тонн в 2015/16 МГ. Производство масличных, как ожидается, составит 33,6 млн. тонн против 22,25 млн. тонн сезоном ранее.
Если такие прогнозы оправдаются, рост показателя сельского хозяйства в общей структуре экономики Индии может возрасти до 4,1% против 1,2% в 2015/16 МГ.
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