Агроновости

14:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

Производство пшеницы в Казахстане в 2016/17 МГ составит 17 млн. тонн – эксперты

В Казахстане в текущем МГ производство пшеницы составит 17 млн. тонн. Об этом со ссылкой на данные Международного совета по зерну (IGC) сообщило 16 февраля ИА Казах-Зерно.

Отмечается, что начальные запасы пшеницы в стране оцениваются в 2,5 млн. тонн. Сезоном ранее резервы были ниже всего на 0,1 млн. тонн.

Также объем предложения зерновой в Казахстане в прогнозируемый период может достичь 19,6 млн. тонн (15,1 млн. тонн в 2015/16 МГ) .

Кроме того, экспортный потенциал зерновой в 2016/17 МГ может составить 8,9 млн. тонн против 7,3 млн. тонн, поставленных на внешние рынки в предыдущем сезоне.

Конечные запасы пшеницы в текущем МГ ожидаются на уровне 3,7 млн. тонн (-1,2 млн. тонн к показателю сезона-2015/16).

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