В январе Индия сократила импорт растительных масел
Согласно данным Ассоциация маслопереработчиков Индии (SEA), по итогам января т.г. импорт растительных масел в страну сократился на 19% - до 1,02 млн. тонн против 1,26 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее, сообщает Commodity News.
Как уточняется, закупки сократились на фоне ожиданий хорошего урожая масличных в Индии в текущем сезоне, а также увеличения объемов продукции на внутреннем рынке за счет реализации госзапасов.
В частности, закупки в январе ключевого для страны пальмового масла, доля импорта которого в общем объеме всех закупаемых масел составляет 64%, сократились на 11,56% - до 608,8 тыс. тонн. Поставки соевого масла снизились до 166,6 (441,2) тыс. тонн. При этом отмечается, что индийские импортеры отдавали большее предпочтение закупкам подсолнечного масла на фоне сокращения ценовой премии между ним и соевым. Так, за отчетный период импорт подсолнечного масла в Индию увеличился до 214,9 (118) тыс. тонн. Закупки рапсового масла составили 17,9 (7,46) тыс. тонн.
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