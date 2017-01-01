Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 70

Беларусь отправила первую партию продовольственных товаров в Сирию

Беларусь в 2017 г. экспортировала первую партию продовольственных товаров в Сирию. Об этом заявил начальник главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщил 16 февраля портал Sputnik-Беларусь.

«Сейчас восемь контейнеров продукции ушло на Сирию, это молочная продукция, которая в начале января была отгружена через Клайпедский порт, скоро она уже дойдет до потребителя», - сказал А.Богданов.

Он подчеркнул, что Сирия проявляет заинтересованность в поставках белорусского продовольствия. «Они интересуются работой именно с Беларусью. Там сложная ситуация и специфические отношения с западными странами, а Беларусь всегда проявляла нейтральную позицию», - сказал он.

По словам начальника, в апреле т.г. планируется подписание экспортных контрактов на поставки белорусского продовольствия в Сирию.

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