В 2017 году производство соевого масла в Бразилии возрастет на 0,5 млн. тонн
Согласно предварительной оценке аналитиков Oil World, по итогам 2017 г. объем производства соевого масла в Бразилии достигнет 8,28 млн. тонн, что на 0,51 млн. тонн превысит уровень предыдущего года. Указанный рост, как уточняется, будет обусловлен увеличением объемов внутренней переработки масличной - на 2,6 млн. тонн в год, до рекордных 41,7 млн. тонн.
Рост производства соевого масла позволит Бразилии в т.г. увеличить его внешние отгрузки до 1,58 млн. тонн против 1,25 млн. тонн годом ранее. Внутреннее потребление продукции в 2017 г. возрастет, как ожидается, до 6,74 млн. тонн против 6,4 млн. тонн годом ранее, при этом ощутимо увеличится доля использования соевого масла в биотопливной промышленности -- на 0,3 млн. тонн, до 2,85 млн. тонн.
Переходящие запасы бразильского соевого масла к концу т.г. сохранятся на прошлогоднем уровне и оцениваются в 425 тыс. тонн.
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