Агроновости

Вчера, 17:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Япония закупила пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках очередного регулярного тендера минсельхоз Японии закупил 113,25 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.

При этом американская зерновая разных сортов в объеме 88,3 тыс. тонн должна быть поставлена импортеру в период с 21 марта по 20 апреля.

Еще 25 тыс. тонн канадской пшеницы с содержанием протеина 13,5% запланированы к поставке с 21 апреля по 20 мая т.г.

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