Япония закупила пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках очередного регулярного тендера минсельхоз Японии закупил 113,25 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.
При этом американская зерновая разных сортов в объеме 88,3 тыс. тонн должна быть поставлена импортеру в период с 21 марта по 20 апреля.
Еще 25 тыс. тонн канадской пшеницы с содержанием протеина 13,5% запланированы к поставке с 21 апреля по 20 мая т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В 2016 году Аргентина существенно нарастила экспорт кукурузы и пшеницы
Вчера, 12:11
-
Алжир планирует сократить зависимость от импорта зерновых
Вчера, 11:25
-
Иордания вновь объявила тендер на импорт пшеницы
Вчера, 10:09
-
Украина остается одним из драйверов мирового зернового рынка - FCStone
Вчера, 09:37
-
В портах Украины растут цены на пшеницу
15 февраля, 17:50
-
Тайвань объявил тендер на импорт пшеницы
15 февраля, 17:35
-
В 2016/17 МГ Причерноморский регион останется ключевым поставщиком зерна в Египет
15 февраля, 16:38
-
За прошедшую неделю порты Краснодарского края увеличили отгрузки зерна на экспорт
15 февраля, 16:27