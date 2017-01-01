Беларусь рассчитывает увеличить к 2020 году экспорт продукции растениеводства до $500 млн.
Беларусь планирует увеличить к 2020 г. экспорт продукции растениеводства до $500 млн. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Алексей Богданов, сообщило 16 февраля агентство БЕЛТА.
«В 2016 г. экспорт продукции растениеводства сложился на уровне $380 млн., к 2020 г. нужно выйти на $500 млн. Это амбициозная и сложная задача, но нужно думать о диверсификации рынка, не зацикливаться только на России, углублять переработку и находить новые товарные позиции для экспорта», – сказал А.Богданов.
По итогам 2016 г. Беларусь экспортировала продовольственной продукции на $4,16 млрд., доля растениеводческой продукции составила 9,1%.
По словам А.Богданова, основную долю экспортной выручки стране приносят молочная продукция – 43,8% и мясная – 19,5%.
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