Агроновости

17:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 41

Экспорт украинской аграрной продукции в 2016 году увеличился на $4 млрд. – Минагропрод

Украина в 2016 г. экспортировала сельхозпродукции на $15,2 млрд., что на $4 млрд. превышает показатель за 2015 г. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что доля аграрной продукции в общем экспорте страны составила 42%.

Согласно сообщению, наибольший рост экспорта наблюдался во внешних поставках жиров и масел животного и растительного происхождения – на 20% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютный показатель по этой категории составил почти $4 млрд. Больше всего в денежном эквиваленте было экспортировано продукции растительного происхождения – более чем на $8 млрд. В т.ч. экспорт зерновых культур составил $6 млрд.

Кроме того, в 2016 г. было поставлено на внешние рынки готовых пищевых продуктов на $2,45 млрд., живых животных и продукции животного происхождения на $0,78 млрд.

При этом за отчетный период в Украину было импортировано аграрной продукции на $3,89 млрд. (+$0,59 млрд. к показателю 2015 г.). В частности, живых животных и продукции животного происхождения было импортировано на $0,62 млрд., продукции растительного происхождения – на $1,3 млрд., жиров и масел животного и растительного происхождения – на $0,25 млрд., готовых пищевых продуктов – на $1,7 млрд.

Так, в 2016 г. сформировано положительное внешнеторговое сальдо по товарам сельскохозяйственной отрасли в $11,4 млрд.

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