Экспорт украинской аграрной продукции в 2016 году увеличился на $4 млрд. – Минагропрод
Украина в 2016 г. экспортировала сельхозпродукции на $15,2 млрд., что на $4 млрд. превышает показатель за 2015 г. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что доля аграрной продукции в общем экспорте страны составила 42%.
Согласно сообщению, наибольший рост экспорта наблюдался во внешних поставках жиров и масел животного и растительного происхождения – на 20% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютный показатель по этой категории составил почти $4 млрд. Больше всего в денежном эквиваленте было экспортировано продукции растительного происхождения – более чем на $8 млрд. В т.ч. экспорт зерновых культур составил $6 млрд.
Кроме того, в 2016 г. было поставлено на внешние рынки готовых пищевых продуктов на $2,45 млрд., живых животных и продукции животного происхождения на $0,78 млрд.
При этом за отчетный период в Украину было импортировано аграрной продукции на $3,89 млрд. (+$0,59 млрд. к показателю 2015 г.). В частности, живых животных и продукции животного происхождения было импортировано на $0,62 млрд., продукции растительного происхождения – на $1,3 млрд., жиров и масел животного и растительного происхождения – на $0,25 млрд., готовых пищевых продуктов – на $1,7 млрд.
Так, в 2016 г. сформировано положительное внешнеторговое сальдо по товарам сельскохозяйственной отрасли в $11,4 млрд.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Украина готова налаживать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Ираном
11:41
-
Украина и Чехия продолжат сотрудничество в сферах машиностроения, новых технологий и борьбы с АЧС
10:55
-
В портах Украины растут цены на пшеницу
Вчера, 17:50
-
Возможность осуществления поставок мелкими судами оставляет Азовский регион востребованным – эксперт
Вчера, 17:20
-
Экспортный потенциал украинской сои в 2016/17 МГ может превысить 2,6 млн. тонн - ИА «АПК-Информ»
Вчера, 13:56
-
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
Вчера, 11:33
-
Объемы экспорта украинской сои и продуктов ее переработки растут рекордными темпами
Вчера, 11:10