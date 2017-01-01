Агроновости

Вчера, 17:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Япония: запасы кукурузы снизились до критического уровня

Запасы кукурузы у японских производителей комбикормов в настоящее время снизились до критически низкого уровня ввиду задержки поставок зерновой из США, сообщает Reuters.

Как отмечается, средний объем кукурузы, необходимый для удовлетворения потребностей японских переработчиков в течение 1-2 месяцев, составляет 850 тыс. тонн. Однако на данный момент оперативных запасов достаточно только для обеспечения месячной потребности производителей комбикормов. При этом до конца марта т.г. они могут опуститься до критического уровня, если проблема с поставками из США не будет решена.

Причиной задержки прибытия американской зерновой в Японию стал сильный шторм на западном побережье США, препятствующий осуществлению отгрузок. В связи с этим японские производители комбикормов уже подали запросы на использование чрезвычайных запасов кукурузы, хранящейся в госрезервах страны, часть из которых была удовлетворена. Также японские трейдеры активно ищут альтернативные рынки для закупок кукурузы, в частности, в Австралии, Китае и России.

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