Агроновости

16:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 89

В 2016 году экспорт подсолнечного шрота из ключевых стран-поставщиков увеличился на 13%

Согласно обновленным данным аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. поставки на мировой рынок подсолнечного шрота из трех ключевых стран-экспортеров данной продукции (Россия, Украина, Аргентина) составили 6 млн. тонн, что на 13% превзошло уровень предыдущего года. Безусловным лидером по объемам поставок в 2016 г. являлась Украина, отгрузившая 3,98 млн. тонн продукции против 3,5 млн. тонн в 2015 г. Россия увеличила экспорт подсолнечного шрота до 1,31 (1,25) млн. тонн, Аргентина – до 707 (540) тыс. тонн. При этом стоит отметить, что наиболее активно поставки осуществлялись в октябре-декабре, когда на внешние рынки было поставлено 1,9 (1,7) млн. тонн продукции (+12% в год), главным образом из Украины.

Что касается покупателей подсолнечного шрота, то по итогам года страны ЕС увеличили его импорт до 3,37 (3,26) млн. тонн. Однако более существенный рост отмечается для ряда стран Азии и Африки. В частности, в Марокко и Алжир было поставлено 221 (160) тыс. тонн и 95 (69) тыс. тонн продукции соответственно. Индия закупила 235 (10) тыс. тонн шрота, Пакистан и Саудовская Аравия увеличили импорт до 176 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно, тогда как в 2015 г. отгрузки в данные страны не велись. Закупки шрота Турцией остались на уровне предыдущего года – 739 (737) тыс. тонн.

По прогнозам аналитиков, цены на подсолнечный шрот останутся привлекательными для производителей комбикормов и в ближайшее время на фоне рекордного урожая подсолнечника в странах СНГ и, как следствие, высокого предложения продуктов переработки масличной.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий