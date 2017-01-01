Цены на российский нут растут

15:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на российском рынке нута в течение последних двух недель фиксируется рост закупочных цен, обусловленный ограниченным количеством предложений зернобобовой с высокими качественными показателями на фоне стабильного спроса.

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