Урожай кукурузы в Бразилии в 2016/17 МГ может составить почти 90 млн. тонн - прогноз
Согласно независимому исследованию Reuters, основанному на данных 18 аналитических агентств, в 2016/17 МГ производство кукурузы в Бразилии составит 89,6 млн. тонн, что на 34,7% превзойдет уровень предыдущего сезона, когда валовой сбор зерновой снизился из-за засухи.
Как уточняется, указанная оценка сделана с учетом ожиданий высоких показателей урожайности зерновой. В то же время, эксперты отмечают, что данный прогноз является предварительным и многое будет зависеть от того, удастся ли закончить посевную кампанию в оптимальные сроки, избежав при этом возможного дефицита осадков и заморозков на начальной стадии развития посевов.
Также сообщается, что прошедшие в последние дни сильные дожди в штате Мату-Гроссу затрудняют уборку кукурузы в данном регионе. В штате Парана, втором ключевом центре производства бразильской кукурузы, более холодные, чем обычно, температуры воздуха вызывают задержку уборки соевых бобов и, как следствие, задерживают сев кукурузы второго урожая.
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