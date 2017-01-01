Агроновости

16:56 Источник: АПК-Информ Просмотров: 50

Беларусь: Бобруйский завод поставил первую партию тракторов на рынок Центральной Америки

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (БЗТДиА) в конце января т.г. отгрузило компании «AutosAlemanesAsociados» (Никарагуа, США) первую партию малогабаритных тракторов «Беларус-421». Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия, сообщило 17 февраля агентство БЕЛТА.

Отмечается, что за счет расширения номенклатуры поставляемой в Никарагуа тракторной техники производства БЗТДиА в т.г. планируется значительно увеличить объем экспорта. В настоящее время обсуждается программа работы, предусматривающая поставку в Никарагуа около 40-50 тракторов до конца 2017 г.

«Первым шагом к успешной реализации намеченных мероприятий станет презентация трактора «Беларус-421» никарагуанским аграриям, которая фактически станет латиноамериканской премьерой этого трактора», – рассказали представители предприятия.

Кроме того, БЗТДиА помимо Никарагуа, Гватемалы и Доминиканы поставлял тракторы и в другие страны Латинской Америки: Мексику, Кубу, Перу и Венесуэлу. В данные страны экспортировались тракторы моделей «Беларус-321» и «Беларус-320.4» с двигателем мощностью 36 л.с.

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» создан в 1945 г. Предприятие входит состав «МТЗ-Холдинга». Производство малогабаритной тракторной техники здесь начато с 2007 г. по лицензии ОАО «Минский тракторный завод».

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