Агроновости

17:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 63

В 2017 году на поддержку экспорта российской сельхозпродукции будет выделено более 728 млн. рублей

В 2017 г. на поддержку экспорта продукции российского АПК будет выделено 728,4 млн рублей. Об это м 17 февраля в Москве заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, сообщило агентство «Финмаркет».

Как уточнил министр, в числе мер поддержки экспорта российской сельхозпродукции предусмотрена, в частности разработка регионального суббренда, на что планируется направить 9,7 млн рублей.

«Кроме того, намечено обеспечить функционирование системы анализа экспорта сельхозпродукции и изучение потенциальных зарубежных рынков сбыта. В рамках этой работы будет создан аналитический центр, к ней также будут привлечены ученые и аналитики. На эти цели предусмотрено 185,2 млн рублей», - добавил А.Ткачев.

Также он напомнил, что в рамках госпрограммы Минэкономразвития заложена субсидия на развитие Российского экспортного центра на продвижение экспорта сельхозпродукции.

«На эти цели предусмотрено 187,6 млн рублей», - сказал А.Ткачев, уточнив, что Минсельхоз является распределителем указанных средств.

Как отметил министр, целью проекта поддержки экспорта сельхозпродукции является увеличение объемов экспорта продукции АПК России в стоимостном выражении не менее чем на 12,5% к концу 2018 г. и не менее чем на 26,7% - к концу 2020 г.

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