Агроновости

17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 34

В 2017 г. Аргентина сократит производство соевого масла и увеличит его экспорт

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2017 г. объем производства соевого масла в Аргентине составит 8,57 млн. тонн, что на 0,1 млн. тонн уступит показателю годом ранее. Указанное снижение будет обусловлено сокращением урожая соевых бобов в текущем сезоне, перспективы которого на данный момент остаются неопределенными из-за погодных условий.

Тем не менее, несмотря на снижение производства соевого масла, эксперты прогнозируют, что экспорт продукции из страны в т.г. даже несколько превысит уровень 2016 г. Как ожидается, Аргентина сможет поставить на внешние рынки 5,9 млн. тонн масла против 5,86 млн. тонн в 2016 г. Рост показателя будет обусловлен ожидаемым снижением производства биодизеля в стране - до 2,55 (2,64) млн. тонн, и как следствие, его экспорта – до 1,52 (1,61) млн. тонн.

При этом аналитики не исключают, что если указанные прогнозы относительно производства биотоплива оправдаются, то конечная оценка экспорта соевого масла из страны может быть и выше.

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