На текущей неделе в Украине выросли экспортные цены на фуражный ячмень
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) отмечается рост цен на фуражный ячмень, обусловленный активизацией торгово-закупочной деятельности в сегменте на фоне увеличения спроса импортеров.
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