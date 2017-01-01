Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 65

К началу февраля запасы зерна в России возросли на 11% - Росстат

По состоянию на 1 февраля т.г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось в наличии 35,247 млн. тонн зерна, что на 3,587 млн. тонн (на 11,3%) превышает показатель на аналогичную дату 2016 г. Об этом 17 февраля сообщил Росстат.

При этом по сравнению с показателем на начало февраля прошлого года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2,33 млн. тонн (на 13,1%) – до 20,15 млн. тонн, в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 1,26 млн. тонн (на 9,1%), до 15,1 млн. тонн.

В частности, на отчетную дату в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 10,94 млн. тонн пшеницы (+15,6%), в т.ч. продовольственной – 7,67 млн. тонн (+7,6%).

Запасы ячменя к 1 февраля возросли на 10,5% – до 1,55 млн. тонн, ржи – на 10,2%, до 505 тыс. тонн, в т.ч. продовольственной - на 9,3%, до 456 тыс. тонн.

Также к началу отчетного месяца увеличились запасы гречихи – на 64,9%, до 90 тыс. тонн и проса – в 2,7 раза, до 33 тыс. тонн

В то же время, отмечено сокращение в сравнении с показателем на начало февраля 2016 г. запасов кукурузы – на 22,5%, до 1,61 млн. тонн, риса – на 7,4%, до 128 тыс. тонн, а также овса – на 8,2%, до 136 тыс. тонн.

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