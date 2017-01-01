Цены на подсолнечное масло в украинских портах вновь снизились

15:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла 17 февраля наблюдается существенное снижение цен спроса, что обусловлено аналогичной тенденцией на мировом рынке растительных масел, а также неактивным спроса на подсолнечное масло ввиду перенасыщения терминалов продуктом.

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