Агроновости

17:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 36

В России снизились цены на подсолнечное масло

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском рынке нерафинированного подсолнечного масла в европейской части страны вновь снизились цены спроса, что было обуловлено укреплением национальной валюты.

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