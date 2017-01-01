17:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 50

По данным ИА «АПК-Информ», украинские экспортеры повышают цены спроса на соевые бобы, что объясняется высоким спросом на фоне недостаточного количества предложений, а также укреплением валютных цен в портах.

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