Украинские экспортеры повышают цены спроса на соевые бобы
По данным ИА «АПК-Информ», украинские экспортеры повышают цены спроса на соевые бобы, что объясняется высоким спросом на фоне недостаточного количества предложений, а также укреплением валютных цен в портах.
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