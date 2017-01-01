Цены спроса на украинский подсолнечник снизились

16:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника в конце текущей неделе фиксируется снижение цен спроса, поясняющееся соответствующей тенденцией на рынке подсолнечного масла, а также снижением курса доллара по отношению к гривне.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть