Агроновости

16:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Цены спроса на украинский подсолнечник снизились

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника в конце текущей неделе фиксируется снижение цен спроса, поясняющееся соответствующей тенденцией на рынке подсолнечного масла, а также снижением курса доллара по отношению к гривне.

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