Агроновости

Вчера, 18:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

В 2017 г. Индия планирует увеличить объем закупок пшеницы в госфонд на 10 млн. тонн

В течение следующего сезона, который начинается в Индии в апреле, правительство страны планирует закупить у аграриев страны 33 млн. тонн пшеницы, что превысит объем закупок за текущий МГ на 10,04 млн. тонн, сообщает Commodity News.

Такая цель, как одна из стратегических, была официально заявлена Минсельхозом в рамках обсуждения перспектив нового зернового сезон.

Закупочная компания пшеницы в Индии традиционно начинается в апреле, когда на рынок поступает зерно нового урожая. При этом планируется, что в штате Пенжаб будет закуплено 11,5 млн. тонн зерновой, в Мадхья-Прадеш – 8,5 млн. тонн, в Харьяне – 7,5 млн. тонн, в штате Уттар-Прадеш – 3 млн. тонн, в штате Раджастхан – 1,7 млн. тонн.

Напомним, что в текущем сезоне Индия рассчитывает на рекордный урожай зерновых культур и, в частности, пшеницы.

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