Минсельхоз Армении в 2017 году сэкономит более 1,2 млрд. драмов на вакцинации и удобрениях
Министерство сельского хозяйства Армении сэкономит более 1,2 млрд. драмов на процедурах вакцинации и удобрениях в т.г. Об этом заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, сообщило 17 февраля агентство АРКА.
«В рамках программы вакцинации животных было предусмотрено осуществить закупки на сумму 456 млн. драмов из бюджетных средств. Победившая в результате конкурса компания представила цену, которая была снижена в результате переговоров», – сказал он.
По словам министра, на все процедуры, связанные с вакцинацией, будет потрачено 411 млн. драмов. Он также подчеркнул, что по сравнению с 2016 г. расходы на вакцинацию были сокращены на 31 млн. драмов.
Министр отметил, что в рамках изучения рынка удобрений, был проведен опрос среди импортеров и хозсубъектов, в котором приняли участие 19 компаний из Армении, Германии, Англии, Швейцарии.
Также И.Аракелян подчеркнул, что в виду большого спроса и значительного колебания цен, предпочтение было отдано тем компаниям-импортерам, которые обеспечивают низкие цены и не претендуют на дополнительные кредиты для финансирования импорта удобрений.
«В 2016 г. компаниям-импортерам удобрений был предоставлен кредит на общую сумму в 4 млрд. драмов по низким процентным ставкам. Было также предоставлено порядка 2,1 млрд. драмов на субсидирование закупки удобрений для фермеров», – сказал он.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Кабмин увеличит финансирование программы компенсации стоимости отечественной сельхозтехники до 1 млрд. грн. в 2018 году
Вчера, 16:42
-
Минсельхоз РФ дополнительно выделит 3,8 млрд. руб. на субсидирование краткосрочных кредитов
Вчера, 13:58
-
Минагропрод разработает механизм финансовой поддержки кооперативов с 2018 года
Вчера, 11:27
-
В т.г. на проведение весенних полевых работ в РФ будет выделено 335 млрд. рублей
Вчера, 09:06
-
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Украины на 2,4% в 2017 году, инфляцию - на уровне 11,7%
16 февраля, 16:32
-
Основным фактором ускорения роста экономики Украины стало сельское хозяйство – эксперт
16 февраля, 13:29
-
Ставка льготного кредитования российских аграриев может быть снижена - министр
16 февраля, 13:13
-
Инфляция в Молдове в январе составила 3%
16 февраля, 10:39
-
ВВП Кыргызстана в 2016 году вырос на 3,8%
15 февраля, 12:54
-
Экспортные цены в Казахстане за 2016 год повысились на 9,4%, импортные – на 16,4%
15 февраля, 11:41