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Вчера, 18:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

Минсельхоз Армении в 2017 году сэкономит более 1,2 млрд. драмов на вакцинации и удобрениях

Министерство сельского хозяйства Армении сэкономит более 1,2 млрд. драмов на процедурах вакцинации и удобрениях в т.г. Об этом заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, сообщило 17 февраля агентство АРКА.

«В рамках программы вакцинации животных было предусмотрено осуществить закупки на сумму 456 млн. драмов из бюджетных средств. Победившая в результате конкурса компания представила цену, которая была снижена в результате переговоров», – сказал он.

По словам министра, на все процедуры, связанные с вакцинацией, будет потрачено 411 млн. драмов. Он также подчеркнул, что по сравнению с 2016 г. расходы на вакцинацию были сокращены на 31 млн. драмов.

Министр отметил, что в рамках изучения рынка удобрений, был проведен опрос среди импортеров и хозсубъектов, в котором приняли участие 19 компаний из Армении, Германии, Англии, Швейцарии.

Также И.Аракелян подчеркнул, что в виду большого спроса и значительного колебания цен, предпочтение было отдано тем компаниям-импортерам, которые обеспечивают низкие цены и не претендуют на дополнительные кредиты для финансирования импорта удобрений.

«В 2016 г. компаниям-импортерам удобрений был предоставлен кредит на общую сумму в 4 млрд. драмов по низким процентным ставкам. Было также предоставлено порядка 2,1 млрд. драмов на субсидирование закупки удобрений для фермеров», – сказал он.

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