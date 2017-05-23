Агроновости

Вчера, 16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 170

Экспорт украинской пшеницы: рекордные поставки в условиях жесткой глобальной конкуренции

Несмотря на рекордно высокое производство пшеницы в мире (742,8 млн. тонн по оценкам USDA), а также на сокращение внутренних посевов на фоне неблагоприятных погодных условий, Украина удерживает свои позиции в десятке мировых экспортеров этой культуры. По итогам 2015/16 МГ при валовом сборе пшеницы на уровне 26,5 млн. тонн Украина поставила на внешние рынки более 16,9 млн. тонн, тем самым обеспечив себе пятую позицию в рейтинге мировых экспортеров.

В 2016/17 МГ при прогнозном валовом сборе в 26,0 млн. тонн экспортные поставки отличаются более высокими темпами, чем в предыдущем сезоне. Так, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», в июле-январе текущего МГ было экспортировано порядка 12,8 млн. тонн украинской пшеницы, что на 16% превышает аналогичный показатель 2015/16 МГ (11,0 млн. тонн). Общий объем экспорта пшеницы в 2016/17 МГ оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 15,2 млн. тонн, что на 10% меньше показателя предыдущего сезона и обусловлено более низкими начальными запасами. При этом на фоне освоения новых рынков сбыта первая половина сезона отмечена рекордными показателями экспорта. И это в то время как мировой экспорт культуры в текущем сезоне также прогнозируется на рекордном уровне – 179 млн. тонн, а лидирующую позицию в поставках, согласно оценкам USDA, займет Россия, рынки сбыта которой большей частью пересекаются с рынками сбыта украинской зерновой. Это обуславливает необходимость глубокого анализа и развития конкурентных преимуществ украинского экспорта для сохранения позиций на глобальном рынке.

В современных условиях ключевую роль в наращивании объемов экспорта играют не только валовой сбор зерна, его качество, спрос на мировом рынке и цена, но и умение трейдеров адаптироваться к изменяющимся условиям зерновой торговли и новым требованиям покупателей в условиях высокого предложения сырья и возросшей конкуренции со стороны других стран-производит елей.

Какими будут итоги зернового сезона-2016/17, каковы прогнозы производства и экспорта зерна в новом 2017/18 МГ, куда «потечет» украинское зерно и станет ли логистика выгоднее и проще – об этих и многих других вопросах в рамках шестнадцатой международной конференции «Grain&Maritime Days in Odessa» (23-27 мая 2017 года).

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