Алжир провел тендер по закупке пшеницы
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирский госоператор OAIC законтрактовал порядка 200-250 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте-апреле т.г.
При этом цены закупленной зерновой не раскрываются.
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