Агроновости

Вчера, 17:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Алжир провел тендер по закупке пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирский госоператор OAIC законтрактовал порядка 200-250 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте-апреле т.г.

При этом цены закупленной зерновой не раскрываются.

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