В январе Россия нарастила производство подсолнечного масла и сократила - муки
По итогам января т.г. объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России составил 601 тыс. тонн, что на 1% уступает показателю аналогичного месяца 2016 г. Об этом 18 февраля сообщил Росстат.
Кроме того, в январе т.г. отмечено сокращение объема производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 1,9% – до 459 тыс. тонн.
В то же время, по итогам отчетного месяца возросли объемы производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций - на 18,9%, до 410 тыс. тонн, круп – на 4,1%, до 96,3 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 0,8, до 238 тыс. тонн и сахара белого – в 3,8 раза, до 393 тыс. тонн.
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