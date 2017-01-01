Производство животноводческой продукции в РФ продолжает расти - Росстат
В январе т.г. в России продолжилась тенденция роста объемов производства основных видов мясной продукции и молока. Об этом 18 февраля сообщил Росстат.
В частности, за отчетный месяц производство мяса и субпродуктов домашней птицы составило 366 тыс. тонн, что на 6,3% превышает показатель января прошлого года. Также увеличились объемы производства полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных – на 7,9%, до 226 тыс. тонн, колбасных изделий на 8,9% – до 168 тыс. тонн, молока (кроме сырого) – на 0,2%, до 450 тыс. тонн, масла сливочного – на 9,5%, до 18,2 тыс. тонн, сыров – на 3,9%, до 32,6 тыс. тонн.
В то же время, в январе впервые за последние месяцы отмечалось некоторое сокращение объема производства мяса и субпродуктов пищевых – на 1,1%, до 165 тыс. тонн.
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