Китайский рынок подсолнечного масла - рост запасов и изменения в логистике
Как сообщает ISOA со ссылкой на отчет компании Wilmar, запасы подсолнечного масла в Китае по состоянию на начало т.г. составляли рекордные 323 тыс. тонн против 130 тыс. тонн на аналогичный период годом ранее и лишь 56 тыс. тонн на начало 2015 года. Таким образом, запасы продукта в стране на начало 2017 г. составили 30% от общего объема импортированного в 2016 г. в Китай подсолнечного масла.
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