За 5 месяцев 2016/17 МГ Украина экспортировала максимальный объем семян подсолнечника за последние 6 сезонов
Согласно обновленным данным, в сентябре-январе 2016/17 МГ Украина экспортировала 140 тыс. тонн семян подсолнечника, что стало рекордом показателем для данного периода за последние 6 сезонов. При этом порядка 80% из указанного объема было поставлено в страны ЕС-28, в частности, в Нидерланды, Францию и Испанию.
В связи с ростом спроса на масличную со стороны Евросоюза, аналитики ИА «АПК-Информ» повысили свою оценку суммарного объема экспорта семян подсолнечника из Украины по итогам сезона на 40 тыс. тонн – до 290 тыс. тонн.
В то же время, несмотря на активизацию отгрузок на внешний рынок, аналитики агентства оценивают наличие подсолнечника в Украине на 1 февраля т.г. на уровне 7,2 млн. тонн (+12% к прошлому году, чего достаточно для выполнения прогноза внутренней переработки в 2016/17 МГ (13,6 млн. тонн).
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