Беларусь и Афганистан подписали меморандум в сфере АПК
Беларусь и Афганистан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом шла речь в ходе переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонида Зайца с делегацией Афганистана, сообщило 17 февраля агентство БЕЛТА.
Также представители стран намерены создавать совместные предприятия по переработке пищевой продукции на территории Афганистана. Предполагается, что Беларусь будет поставлять в Афганистан муку, говядину, мясо птицы и молочные продукты.
Отмечается, что экспорт продукции организациями АПК в Афганистан в 2016 г. составил $6,4 млн.(+40% к показателю 2015 г.), импорт – $10,9 млн (рост в 25 раз).
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