Агроновости

09:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

Египет объявил тендер на закупку растительных масел

По сообщениям операторов рынка, египетский госоператор GASC объявил тендер на закупку минимум 25 тыс. тонн соевого масла и 10 тыс. тонн подсолнечного масла произвольного происхождения.

Поставка продукции импортеру должна быть произведена до 20 апреля т.г.

Закрытие тендера запланировано на 21 февраля.

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