Агроновости

11:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 17

Урожай рапса в Беларуси в 2017 году может вырасти

По оперативным данным Минсельхозпрода Беларуси, посевные площади озимого рапса под урожай 2017 г. возросли до 352,5 тыс. га против 316 тыс. га годом ранее (из которых более 25% подверглись гибели в зимний период).

По данным Гидромета РБ, в первой половине зимы агрометеорологические условия для перезимовки посевов озимых культур в целом оценивались как удовлетворительные. Лишь в Витебской и Гомельской областях, где высота снежного покрова была неравномерной, часть посевов масличной, состояние которых перед уходом в зиму оценивалось как плохое, по состоянию на начало февраля была существенно изрежена.

Таким образом, при условии сохранения оптимальных погодных условий в феврале, а также в весенний период, валовой сбор семян рапса в Беларуси может превысить прошлогодний показатель.

Более подробную информацию о состоянии белорусского рынка семян рапса читайте в материале «Итоги первой половины сезона-2016/17 для белорусского рынка рапса» на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Эксклюзив/Тема».

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