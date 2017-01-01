Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе снизился на 100 тыс. тонн
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 10 по 16 февраля т.г. из морских портов России было отгружено 317,9 тыс. тонн зерновых против 417,2 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 253,2 тыс. тонн составила пшеница, 29,2 тыс. тонн – кукуруза, 35,5 тыс. тонн – ячмень.
Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 121,2 тыс. тонн зерна.
Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Египет (72 тыс. тонн), Танзания (44 тыс. тонн) и Алжир (30 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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