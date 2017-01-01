Агроновости

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 140

Фрахтовые ставки на коастеры из украинских морпортов вновь снизились

В период с 13 по 20 февраля т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» в украинских портах снизились.

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