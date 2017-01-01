Казахстан: в ЮКО создадут более 600 кооперативов
В Южно-Казахстанской области РК из имеющихся 90 тыс. сельских хозяйств будет создано более 600 кооперативов. Об этом 18 февраля заявил аким области Жансеит Туймебаев, сообщило ИА Казинформ.
По словам главы региона, все имеющиеся площадки по откорму скота объединят в 30 подсобных хозяйств. Также в т.г. запланировано открыть более 3 тыс. малых семейных площадок по откорму КРС в количестве 30 тыс. голов и 723 семейные молочные фермы.
Кроме того, для увеличения объемов производства мяса птицы в т.г. будет открыто 14 птицефабрик.
Также отмечается, что на сегодняшний день из 17 тыс. мелких хозяйств уже создано 242 кооператива.
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