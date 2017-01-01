Азербайджан в январе увеличил производство продукции АПК на 3,5%
Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе т.г. составил 252 млн. манатов, что на 3,5% выше показателя аналогичного месяца годом ранее. Об этом 20 февраля со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по статистике Азербайджана сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
Отмечается, что в январе т.г. объем производства продукции животноводства составил 246 млн. манатов, растениеводствf – 6 млн. манатов.
Также за отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,9%.
При этом в январе т.г. в республике произведено 38,1 тыс. тонн мяса (+3,4%), 150,2 тыс. тонн молока (+2%), 145,4 млн. шт. яиц (+2,9%).
Рост производства продукции растениеводства в январе 2017 г. составил 33,2%.
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