Агроновости

Вчера, 15:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

Мягкая зима в США ускоряет развитие посевов озимой пшеницы

Согласно прогнозам аналитиков Commodity Weather Group, нетипично теплая для зимы погода, которая наблюдается в настоящее время во многих ключевых регионах США и продлится еще, как минимум, в течение 10 дней, может вывести озимую пшеницу из состояния покоя и стимулировать ее активное дальнейшее развитие, сообщает Reuters.

Так, температура воздуха в регионе Великих Равнин в ближайшие дни составит 20-23°C, а в отдельных регионах штатов Небраска, Оклахома и Техас могут даже превысить данный показатель.

Температура на Среднем Западе страны также может достигнуть порядка 20°C, однако ожидаемое в данном регионе похолодание в конце февраля может замедлить процесс вегетации зерновой.

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